Miks vanemad isad rohkem geneetilisi mutatsioone edasi annavad

Rockefelleri ülikooli teadlaste äsja avaldatud uuring näitab, miks just vanemad isased äädikakärbsed kannavad tõenäolisemalt mutatsioone oma järglastele, andes aimu, et sama võib toimuda ka inimeste puhul. Selgusesaamine võib aidata välja mõelda, kuidas pärilike haiguste edasikandumise riski inimestel vähendada.

Li Zhao labori teadlased uurisid mutatsioone, mis tekivad sperma tootmisel ehk spermatogeneesi käigus. Nad leidsid, et mutatsioonid on levinud nii noorte kui ka vanade äädikakärbeste munandites - spermatogeneesi alguses on nii noortel kui vanadel mutatsioonide hulk suhteliselt sarnane. Kuid näib, et paljud neist mutatsioonidest eemaldatakse noorematel äädikakärbestel spermatogeneesi käigus organismi genoomsete parandusmehhanismide abil, kuid sarnaseid parandusmehhanisme ei õnnestu fikseerida vanemate kärbeste munandites.