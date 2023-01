Mitu muna võib süüa? Kolesterooli tõstab rabav tegur

Üldiselt näitavad uuringud, et munadest ammutatav toiduga saadav kolesterool ei mõjuta negatiivselt vere kolesteroolitaset. Inimestel, kes söövad mune kaalulangetamise eesmärgil või kehakaalu säilitamise nimel, võib munade tarbimine põhjustada minimaalseid muutusi LDL- ja HDL-kolesterooli tasemes — üllatus missugune, aga see võib põhjustada LDL-profiilide ja HDL-tasemete mõningast paranemist.

Teadurid on seda meelt, et need, kes lihatooteid ei söö, võivad tarbida rohkem mune ja piimatooteid. Kui vanemaealisel täiskasvanul ei ole kolesteroolitase normist kõrgem, võib kahe muna söömine päevas olla osa toitvast menüüst.