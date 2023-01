Hooletu maniküür võõra küünetehniku juures päädis vähidiagnoosiga

Naise sõnul oli uus küünetehnik teinud paremale sõrmusesõrmele palju haiget ning see nägi pärast hooldust halb välja. «Lisaks oli seal ka vill, mis ei tahtnud paraneda,» meenutab Garcia. Ta arvas, et tehnik võis kasutada samu tööriistu ka mõnel teisel kliendil.

Koju naastes määris ta haavale antibiootikumi salvi. Kui asi hullemaks läks, naasis ta salongi, et juhtkonda töötaja veast teavitada. Tema üllatuseks teatas salong, et küünetehnik vallandati juba mitmete teiste klientide kaebuste tõttu.

Peaaegu kohe pärast dermatoloogi külastamist sai Garcia kurjakuulutava kõne ja ta teadis, et tema jaoks ei lähe kõik hästi. «Teel auto juurde helistas ta mulle, ta ütles, et pean tagasi tulema,» meenutas ta.

Kui Garcia suunati UCLA-sse spetsialisti dr Teo Soleymani vastuvõtule, teatati talle, et tal on lamerakuline kartsinoom, mille võis vallandada tema maniküür.

Garcial diagnoositi 1. staadiumi vähk. Dr Soleymani ütles, et naisel vedas, et ta otsis piisavalt kiiresti arstiabi, vastasel juhul oleks tulnud haige sõrm amputeerida. Garciale tehti kirurgiline protseduur, mille käigus õnnestus arstidel kogu vähk välja saada ilma liigset nahka eemaldamata.

Lamerakk-kartsinoom on teatud tüüpi nahavähk, mis areneb naha keskmise ja välimise kihi lamerakulistes rakkudes. Kuigi Mayo kliiniku andmetel ei ole see eluohtlik, võib see seisund olla agressiivne.