E-sigaretist tingitud tervisekahjustuste ohvriks langenud noor naine: diagnoos, mis arstilt sain oli jahmatav

«E-sigaretiga tegin tutvust 1,5 aastat tagasi, kui sain proovida oma esimest,» kirjutab Reelika Vahtramäe oma postituses.

«Üha rohkem tundus see tegevus paeluvat ja märkamatult olin ma sõltuvuses ning minust oli saanud järgmine ohver. Ega ma tegelikult ei ole siiani endale teadvustanud, mis see pulk sisaldab ja kuidas minu keha sellega toime tuleb, välja arvatud seda, et ühel hetkel vähendas see päris usinasti minu rahakoti sisu. Kui alguses kulus ühes kuus kuskil 1-2 pulka, siis üsna ruttu sai üks pulk otsa paari päevaga,» meenutab ta.

Eelmise aasta novembris kadus naisel päeva pealt hääl, kuid ta eeldas, et on külmetanud.

«Umbes kaks kuud olen ravinud oma kõri ja häält antibiootikumi kui ka käsimüügist saadud ravimitega samal ajal kasutades e-sigareti. Tulemus oli põhimõtteliselt olematu. Aasta viimastel nädalatel lisandus juurde ka valulik keel, igemed ning kurgulagi. Siis jõudis mulle kohale, et midagi on minu suus ja kõris väga valesti. Kurgus on tunne nagu oleks mingi tükk ja suus on tekkinud haavandid. Diagnoos, mis arstilt sain oli jahmatav. E-sigaret on mõjunud minu häälepaelale ja tekitanud korraliku turse, mille tõttu häälepael ei sulgu. Söögitoru limaskesta muutused. Arsti sõnul jõudsin ma kliinikusse õigeaegselt ning midagi pahaloomulist ei jõudnud veel areneda.»

Vahtramäe sõnul ootab- ees pikk paranemine, mille tulemusel loodab ta operatsioonist pääseda.