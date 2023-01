Eksperdid: järgmistel nädalatel on oodata gripi leviku kasvu laste ja vanemaealiste seas

Terviseameti esialgsete andmete põhjal moodustab A-gripiviiruste osakaal praegu 33% kõikidest uuritud proovidest. Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova kinnitusel on gripiviirused aktiivselt ringluses, hetkel domineerib A-gripi alatüüp H3, mis põhjustab raskemat gripi kulgu.

«Endiselt suureneb gripi tõttu haiglaravil olevate vanemaealiste (65+) arv, kes moodustavad enam kui poole haiglaravi vajajatest. Haigestunute seas on ka palju lapsi ja noori (31%) ning gripp levib usinalt ka tööealiste seas (22%),» kinnitas Sadikova.

Paljud perearstikeskused on viirushaigustega patsientide pöördumiste tõttu suure koormuse all. «Tavaliselt tekivad pärast koolivaheaegasid nakkushaiguste puhangud, kui lapsed erinevast piirkondadest saadud viiruseid kollektiivides omavahel vahetama hakkavad,» selgitas Tabasalu perearst Piret Rospu. Seda kinnitab ka Terviseameti gripikeskuse ekspert, kelle sõnul hakkab haigestumine kasvama paari nädala jooksul, kuna lapsed on tagasi koolis.