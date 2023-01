Perearsti nõuandetelefonile helistajad kurdavad pikkade arstiabi ooteaegade üle

«On arusaadav, et praegusel viirushaiguste tipphooajal on perearstid, kiirabi ja ka haiglate EMOd ülekoormatud. Niisamuti on ka 1220 kõnede arv tõusuteel nagu igal aastal sel ajaperioodil,» rääkis Kukk ja lisas, et pärast kaheaastast suures osas koroonale keskendumist on ka nõuandetelefoni töötajad tavapärases töörütmis tagasi ning helistajad pöörduvad 1220 poole väga erinevate terviseprobleemide ja tervishoiukorraldust puudutavate küsimustega.