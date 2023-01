Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 70 000 naist. Kas oled üks neist?

Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Kuigi Eestis saab igal aastal keskmiselt 150 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi ning haiguse tagajärjel sureb umbes 60 naist, siis emakakaelavähi sõeluuringule jõuavad vaid pooled kutsututest.

Tegemist on kurva statistikaga, sest regulaarse kontrolli abil saaks emakakaelavähki edukalt ennetada. «Emakakaelavähk on tõepoolest üks vähestest vähivormidest, mida on võimalik õigel ajal sekkudes ära hoida. Uuringul osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad. Seepärast on oluline, et iga naine hoiaks oma tervist ja osaleks regulaarselt sõeluuringul,» selgitas tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

Möödunud aasta esialgne statistika näitab, et kokku osales emakakaelavähi sõeluuringul 48 protsenti kutsututest, kuid täpsed andmed saavad kinnitust lähikuudel, mil selguvad HPV- kodutesti pilootprojekti tulemused, mida viis tervisekassa läbi koostöös Tervise Arengu Instituudiga.

«Sõeluuringul peaks osalema vähemalt 70 protsenti kutsutud naistest, et emakakaelavähi haigestumus ja suremus väheneks ning selleni on meil Eestis veel pikk tee minna. Loodame, et naised hoolivad üha enam oma tervisest ja vastavad sõeluuringu kutsele,» lisas Suurna.

Sõeluuringul osalevad vähem need naised, kellel puuduvad kaebused ja sümptomid, selgus 2021. aastal avaldatud uuringuraportist, millega kaardistati tervisekassa emakakaelavähi sõeluuringu teekond.

«Kahjuks arvatakse, et kui sümptomid puuduvad, siis ei ole põhjust kontrolli minna, kuid paraku see nii ei ole. Seetõttu oleme valinud kampaania sõnumiks: «Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida». Varases staadiumis vähk endast märku ei anna ja seega on sõeluuringul osalemine väga oluline ka just kaebuste puudumisel. Uuringul osalemine annab võimaluse enda tervise kontrollimiseks ning kingib kindlustunde, et kõik on korras,» märkis tervisekassa tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30-65 iga viie aasta tagant. 2023. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastatega 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 ja 1993.

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama. Sihtrühma kuuluvad naised võivad uuringule registreeruda kohe. Kutse on leitav ka patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed →Saatekirjad).