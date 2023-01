TERVISEKOMPASS ⟩ Haigus, mis suudab hävitada kõik

Söömishäired on üks raskemaid psüühika- ja käitumishäireid ning põhjuseid on mitmeid. Lisaks sellele, et tegemist haigusega, mis kestab aastaid ning hävitab tugevalt inimese enesehinnangut ja suhteid, siis laastab see ka kogu keha. Söömishäired võivad kaasa tuua nii vähi kui ka viljatuse. Just seetõttu on oluline õigel ajal märgata ja tegutseda, et hullemat ära hoida.