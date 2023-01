Teadlased tuvastasid, mis kaitseb koroona eest vähemalt kaheksa kuud

Omikrontüvest põhjustatud infektsioon tekitab püsivaid limaskesta antikehi, mis vähendab uuesti nakatumise ohtu, ilmnes Rootsi Karolinska Instituudi ja Danderydi haigla teadlaste ajakirjas The Lancet Infectious Diseases avaldatud uuringus. Tulemused annavad täiendavat lootust, et tulevikus suudavad ninasisesed vaktsiinid pakkuda nakkuse eest tõhusalt kaitset.

COMUNITY uuringus osales 2020. aasta kevadel Rootsi Danderydi haigla 2149 tervishoiutöötajat. Sellest ajast alates on uuringus osalejaid ja nende immuunvastuseid SARS-CoV-2 vastu jälgitud regulaarselt vere- ja hingamisteede proovide ning PCR-testide abil.

2022. aasta jaanuaris ja veebruaris viidi läbi alamuuring, milles uuriti 338 kolmekordselt vaktsineeritud tervishoiutöötajat SARS-CoV-2 nakkuse suhtes. Leiti, et inimestel, kelle limaskestade IgA antikehade sisaldus hingamisteedes oli kõrge, oli omikroniga nakatumise oht poole väiksem kui nendel, kellel ei ole hingamisteedes antikehi või oli nende tase madal. Teadlased on nüüd jätkanud osalejate jälgimist ja tuvastanud, et kaitse püsib vähemalt kaheksa kuud.