Andres Salumets ⟩ Soome-Eesti ühisuuring toob selgust vastsündinute alkoholikahjustuse tekkepõhjusesse

FAS on kogum füüsilistest ja vaimsetest sünnidefektidest, mis tulenevad rasedusaegsest alkoholi tarvitamise mõjust lootele ning püsivad terve inimese elu. Kõiki​FASi tingitud tervisekahjustuse vorme ja raskusastmeid on keeruline tuvastada, kuna kergemad vormid on vaevumärgatavad, samas kui tõsise FASi vormi korral on tagajärg raske vaimne mahajäämus, ületamatud õpiraskused ja psüühikahäired.