GALERII ja VIDEO ⟩ Aasta arsti tiitli pälvis Viivika Allas

«Mul on hea meel, et aasta arsti tunnustuse sai tänavu perearst Võrumaalt – selliseid perearste otsime üle Eestimaa igale poole. Perearst on inimestele lähedal, kuulab ja aitab muredega toime tulla ning pakub abi ja tuge nii palju, kui see on võimalik,» ütles peaminister Kaja Kallas. «Viimased aastad on perearstidele olnud erakordselt pingelised. Oleme väga tänulikud, et olete oma tööd südamega teinud ning inimesed saavad alati teie poole oma muredega pöörduda. Suur tänu kõigile perearstidele ja palju õnne dr Viivika Allasele.»

«Aasta arsti valimine on tänuväärt võimalus tõsta esile arste, kes ise avalikkuse ette ei pürgi, on pühendunud oma kutsetööle ja inimestele, kes oma tervisemurega abi vajavad. Terviseministrina omakorda luban pingutada, et kutsetöö tegemine hästi toetatud oleks. Žürii liikmena oli mul väga hea meel, et sel aastal oli esitatud kandidaatideks palju arste, kellest eriti tõusis esile just Võrumaa perearst dr Viivika Allas,» rääkis tervise- ja tööminister Peep Peterson.

«Selline tunnustus ja au on mulle väga ootamatu ning üllatav,»“ sõnas dr Viivika Allas. «Olen rõõmus, et tavalise maa perearsti tööd märgatakse ja hinnatakse, on ju häid arste ja spetsialiste niivõrd palju. See tunnustus kuulub kõikidele Eesti perearstidele. Loodan, et sellest on abi noorte maale tööle asumisel.»