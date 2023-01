Kas oskad arvata, mis on pildil?

Võiks eeldada, et niisama lihtsalt õiget vastust ära ei arva. See sinist ja kollakat värvi veidi hirmutava «näoga» ravim on tuntud valuvaigisti - ibuprofeen. Ibuprofeen on mittesteroidne põletikuvastane aine, mida kasutatakse valu, palaviku ning põletikuga seotud valu ja turse alandamiseks.