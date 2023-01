Küünelaki kuivatamine võib kahjustada geene, põhjustada mutatsioone ja tekitada vähki

Ultraviolett-seadmed on küünesalongides laialt levinud ja kasutavad tavaliselt teatud UV-kiirguse spektrit (340–395 nm), et kõvendada maniküüris kasutatavaid kemikaale. Kuigi solaariumid kasutavad erinevat UV-kiirguse spektrit (280–400 nm), mis on osutunud vähkitekitavaks, ei ole küünelaki kuivatites kasutatavat spektrit piisavalt uuritud.