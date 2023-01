Teadlased leidsid, mis teeb emapiima veelgi kasulikumaks

Oligosahhariidid on liitsuhkrud, mille molekul koosneb suhteliselt vähesest hulgast lihtsuhkrute molekulidest, põhiline oligosahhariid piimas on laktoos. Uuringud on näidanud, et oligosahhariidid pakuvad imikule kaitset mitmesuguste allergiate ja haiguste vastu. Need mõjutavad beebi immuunsüsteemi arengut ja soolestiku mikrofloora koosseisu.