Tallinna Lastehaigla Toetusfondi vahenditega valmis Valentini unekeskus

Unemeditsiin on kogu maailmas kujunemas omaette meditsiinierialaks, mille edendamisega tegelevad Eestis spetsialistid, kes kuuluvad Eesti Unemeditsiini Seltsi. Unehäireid ei ole meditsiinilisest aspektist piisavalt tähtsustatud ning nendega tegelemine on ka arstkonna seas olnud pigem mittesüsteemne.

Spetsiaalselt lastele mõeldud uneuuringute keskus on Eestis esimene omataoline ja see valmis täies mahus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetajate toetustest. Keskuse maksumuseks kavandati esialgu 200 000 eurot, aga seoses ehitusturul toimunud muutustega kujunes selle hinnaks ligikaudu 500 000 eurot.

«Unehäiretega tegelemine nõuab süsteemset lähenemist, sest probleemide põhjused võivad olla väga mitmetahulised. Suures haiglas asuva unekeskuse eelis on see, et iga juhtumi puhul on võimalik kaasata vajalikke eksperte, kes aitavad leida laste uneprobleemidele lahendusi. Ühte keskusse koondatuna saavad lastehaigla arstid viia laste uneuuringud kvalitatiivselt uuele tasemele,» selgitas Kramer fondi vahenditest unekeskuse rajamise tagamaid.