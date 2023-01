Õdede liit ei ole rahul ministeeriumi tööga õdede õppekohtade pärast

Möödunud aasta veebruaris allkirjastati tervishoiuvaldkonna konsensuslepe, millega lepiti kokku õdede õppekohtade arvu suurendamine järgnevatel aastatel 700-ni. Leppega võttis kohustuse ka sotsiaalministeerium, mille ülesandeks oli rahastada töötavate õdede lisatööd praktikantide juhendamisel ja kutsuda kokku koolituskomisjon. Komisjoni ülesandeks jäi arutada teiste tervishoiuspetsialistide puudust ning leida lahendusi, mis tagaks piisavalt suured meeskonnad patsientide tervise parandamiseks.

«Sotsiaalministeeriumil ei ole õnnestunud neid kahte olulist lubadust siiani täita. Rahastuse osas on ministeeriumile saadetud mitmeid küsimusi ja vastu ka lubadusi saadud, kuid raha pole jätkuvalt tervishoiuasutusteni jõudnud. Koolituskomisjoniga ei kannata samuti oodata, sest puudus kolleegidest on suur,» tõdes Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus. Ta lisas, et komisjoni arutelu ja ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile õppekohtade arvu suurendamiseks või uute õppekavade avamiseks on alles esimene tibatilluke samm täiendavate õdede lisandumiseks.

Õdede liit usub siiski, et sotsiaalministeerium ei ole tahtlikult venitanud. «Teame, et tegevused on takerdunud täitmata ametikohtade taha. Ometi on täitmata ametikohad ka tervishoius ja seal ei saa tegevus sel põhjusel takerduda,» märkis Kannus.

Eesti Õendusjuhtide Ühingu korraldatud küsitluse järgi on haiglates ligi 6000 õdede ametikohta, millest möödunud aasta 1. oktoobri seisuga oli täitmata 969. «Nendest on ajutiselt võimalik osaliselt täita 399 kohta abiõdedega, kes on aga üliõpilased ja kes vajavad enda kõrvale kogenud õde-juhendajat,» nentis Kannus.