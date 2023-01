Lapseea leukeemia sümptomid, mida tasub teada

Leukeemia eri vormide sümptomeid on üsna raske märgata, kirjutab MedicalNewsToday. Need võivad ka inimeseti erineda ning kõik sümptomid ei pruugi avalduda igaühel. Kui vanemal on kahtlus, et lapsel võib olla leukeemia, tuleb pöörduda arsti poole, kes saab juba täpsemate analüüsidega selle selgeks teha.

Leukeemia puhul kipuvad tihedamini esinema järgmised sümptomid:

Aneemia. Selle põhjustab punaste vereliblede nappus organismis. Punalibled vastutavad hapniku transportimise eest organismis. Kui see on häiritud, võib inimene kogeda väsimust, nõrkust, peapööritusi, peavalusid, tema nahk on kahvatu ning teda kimbutab sageli külmatunne.

Sagedased infektsioonid. Leukeemiahaigetel on küll valgeid vereliblesid, kuid need ei funktsioneeri korralikult. Seda seepärast, et kasvajalised vererakud hakkavad terviklikke valgeid vereliblesid asendama. Viimased aga tagavad selle, et keha suudaks infektsioonidega toime tulla. Sage infektsioonide esinemine võib märku anda, et lapsel pole piisavalt terveid valgeid vereliblesid.

Sinikad ja veritsused. Kui laps saab väga kergesti sinikaid, kogeb tihti ninaverejooksu või igemete veritsust ning muud loogilised põhjused pole sellele selgitust andnud, võib see viidata leukeemiale.

Luu- ja liigesevalu. Kui laps kaebab seletamatut ja sagedast valu luudes ning liigestes, võib see olla tingitud sellest, et kahjulikud vererakud kuhjuvad liigestes või luupinna lähistel.