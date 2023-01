Neli märki, et sul võib olla rauapuudus

Suurenenud rauavajaduse tõttu on rauavaegusaneemia tekkimise oht raseduse ja imetamise ajal ning lastel ja noortel kasvuperioodil, vahendab Healthline.

Kui sa saad piisavalt magada, aga tunned ennast sellegi poolest kogu aeg äärmiselt väsinult, siis võib sul olla hapnikupuudus kudedes, mis on rauapuuduse üheks tagajärjeks.

2. Nahk on tavapärasest kahvatum

Kahvatu nahk on järjekordne rauapuuduse märk. Nimelt raud annab hemoglobiinile selle punase värvuse, mis omakorda annab nahale värvi. Kui punase värvi intensiivsus rauaaneemia tõttu langeb, siis muutub ka nahk kahvatumaks.

3. Jäsemed on külmad

4. Pulss on ebatavaliselt kõrge

Kui sinu organism tajub, et veres on vähe hapnikku, muutub sinu pulss kiiremaks, kuna süda teed lisatööd, et pumbata hapnikurikast verd kiiremini juurde.