UURING ⟩ Teadlase sõnul võib juutide tava pakkuda kaitset infarktikahjustuste eest

«Tefilini kasutatakse üle 13-aastaste juudi meeste hommikupalvusteks peaaegu iga päev,» ütleb dr Jack Rubinstein UC meditsiinikolledži südame-veresoonkonna osakonnast. «See asetatakse mittedomineerivale käele biitsepsi ja küünarvarre ümber üsna tihedalt. Seda ei kanta kunagi nii, et see takistaks verevoolu. Traditsiooniliselt kantakse seda umbes 30 minutit palvete ajal, mis hõlmavad istumist ja seismist, mille tulemuseks on rihma aeg-ajalt pinguldumine käe ümber.»

Rubinstein ütleb, et käe sidumine ja ebamugavustunne, millest kasutajad sageli teatavad, võivad toimida eelhäälestuse vormina, justkui treening, ja pakkuda märkimisväärset kaitset kahjustuste eest, mis tekivad siis, kui kellelgi tekib äkiline verevarustuse pidurdus (äge isheemia) või kui taastub verevarustus koesse või elundisse. Sellised vigastused tekivad südameinfarkti ajal, kui osa südamest jääb hapnikupuudusesse, ja kui verevool taastub, kahjustuvad koed veelgi.

Uuringust võttis osa 30 tervet inimest vanuses 18–40 aastat, kellel mõõdeti südame löögisagedust enne tefilini kandmist, selle ajal ja pärast seda.

«Leidsime, et tefilini kandmine nii meestel kui naistel põhjustas muutusi südame löögisageduses, mis on seotud ainevahetuse vähenemisega, mõõdetuna südame löögisageduse varieeruvuse kaudu,» ütleb Rubinstein. Ta selgitab, et südame löögisageduse varieeruvus on erinevus südamelöögi ja sellele järgneva südamelöögi vahel. «Me saame mõõta südame löögisageduse varieeruvuse põhjal igasuguseid erinevaid asju, sealhulgas ilmselt kõige olulisemat, mis on parasümpaatiline toon — kas see lõdvestab ja põhjustab aeglasemat ainevahetust.»

Sümpaatilisel ja parasümpaatilisel närvisüsteemil on vastandlikud rollid. Kui sümpaatiline närvisüsteem kannab edasi signaale, mis kannustavad keha erinevaid süsteeme valvele, siis parasümpaatiline edastab signaale, mis neid süsteeme lõdvestavad. Need kaks süsteemi töötavad koos, et hoida keha tasakaalus.

Rubinstein ütleb, et see uuring näitas, et tefilini kandmisel ja pärast seda on mõõdetav mõju.

«See tähendab, et kui meil on inimesed, kes kannavad tefilini või sarnast seadet ja nad saavad end iga päev eelkonditsioneerida, siis eeldame, et need inimesed peaksid olema kaitstud või neile peaks südameinfarktist tekkima vähem kahju,» selgitab ta. «See on madala intensiivsusega viis kaitsta inimesi südameinfarkti eest.»

Uuring ilmus ajakirjas PLOS ONE.