Esimene «elusravim» kopsunakkuste vastu kahandab isegi haiglasurma ohtu

Ravi on suunatud Pseudomonas aeruginosa ehk bakterite vastu, mis on vastupidavad paljude antibiootikumide suhtes ja on haiglates tavaline nakkusallikas, kattes kateetreid ja teisi meditsiiniseadmeid. See bakter elab igal pool - inimese nahal, vees, pinnases, tehispindadel ning isegi diiselkütuse pinnal. Ta suudab oma viburi ja limakapsli abil liikuda, suurepäraselt kinnituda, kiiresti paljuneda ja rasketes tingimustes ellu jääda. Väga kiiresti sätib ta end paljunema näiteks põletushaavades ja põletikulises kopsus ning põhjustab väga sageli sisekõrvapõletikke.