ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kuidas võita vampiiri?

Näost valge, joob verd, kipub kirstus magama ja tal on märkimisväärsed silmahambad – me kõik oskame õiget vampiiri ära tunda. Inimestevahelises suhtluses imevad ohvrilt elujõu välja aga energiavampiirideks kutsutavad tegelased. Et nad on välimuselt tavainimestest eristamatud ning tihti esmapilgul ka väga sümpaatsed ja meeldivad, on oht, et neid ei märgata enne, kui ollakse juba tükk aega nende ohvriks olnud.