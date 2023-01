Rootsis loodi kunstlikud orgaanilised närvirakud

Rootsi Linköpingi ülikooli teadlased on loonud kunstlikud orgaanilised neuronid, mis jäljendavad täpselt bioloogiliste närvirakkude omadusi. Need kunstlikud neuronid võivad stimuleerida looduslikke närve. See tähendab, et kunstlikult loodud orgaaniliste närvirakkude valmistamise tehnoloogiat saab tulevikus kasutada mitmesuguste närvidega seotud haiguste raviks.