Kolesterooli kohta tehti suur avastus

LDL-retseptorid (LDLR) seonduvad LDL-molekulide ja nendega seotud kolesterooliga (LDLc), kogudes need kokku ja saates peamiselt maksarakkudesse. LDL püütakse rakku kinni ja LDLR transporditakse seejärel tagasi raku pinnale, et koguda rohkem LDL-molekule.

PCSK9 avastati 2003. aastal Montreali ülikooli meditsiiniprofessori Nabil G. Seidahi laboris. PCSK9 leidub vereringes, kus see seondub LDLR-iga – aga selle asemel, et lasta LDLR-il pärast rakku sisestamist selle pinnale tagasi liikuda, LDLR laguneb, takistades selle taaskasutust LDL-i kogumiseks.

Hiljuti on välja töötatud ravimeetodeid, mis kas kahjustavad PCSK9 funktsiooni või vähendavad selle taset veres, piirates seeläbi LDLR-i lagunemist. See võib põhjustada LDLc langust üle 60 protsendi, võrreldes teiste kolesteroolitaset langetavate ravimitega.

PCSK9 kui potentsiaalne ravi sihtmärk

Teadlased analüüsisid PCSK9 struktuuri, paljastades, kuidas see moodustab kompleksi koos kolme teise valguga: LDLR, tsüklaasiga seotud valk 1 (CAP1) ja inimese leukotsüütide antigeen C (HLA-C).

HLA-C leidub rakkude välisküljel ja see toimib osana immuunsüsteemist, aidates ära tunda, millised on keha enda rakud ja millised mitte, ja stimuleerides kasvajaga võitlevaid T-lümfotsüüte. Sellel on ka võtmeroll PCSK9 valgukompleksi suunamisel rakus asuvatesse lüsosoomidesse – seedeensüüme sisaldavatesse membraaniga seotud organellidesse – selle hävitamiseks. Samas ilmnes, et PCSK9 võib aidata kaasa HLA-C kasvajavastasele võitlusele, suurendades HLA-C molekulide arvu rakupinnal.