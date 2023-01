Emotsionaalne tühimik ja tülpimus: millist lõivu maksavad seksiga teismeeas alustajad?

Browni ülikooli teadlased on leidnud, et lõikumine on seotud teismeliste riskantse seksuaalkäitumisega. Psühholoog Lori G. Plante nentis, et «lõikumine on viis tugeva emotsionaalse stressidega toime tulemiseks. Impulsiivsuse ja riskide võtmise tase on nende teismeliste puhul samuti kõrgem.»

Juhuslik seks

Raamatu The Real Truth About Teens & Sex autori Sabrina Weilli sõnul peegeldab noorukite muretu suhtumine juhuslikku seksi, sealhulgas oraalseksi, nende segadust selles osas, mis on normaalne käitumine.

Kui noorukid astuvad juhuslikesse seksuaalsuhetesse, liiguvad nad täiskasvanuelu poole, aga tegelikku intiimsust mõistmata. Organisatsiooni Advocates for Youth president James Wagoner avaldas muret, et «kui oleme kultuurina suunatud intiimse seksuaalkäitumise ja emotsionaalse sideme täielikule katkestamisele, ei panda alust täisväärtuslike suhete loomisele täiskasvanueas.» Dr Bernadine Healy ütles ajakirjas US News & World Report: «Nii arsti kui ka emana ei suuda ma uskuda, et meie kõikehõlmav ühiskond, kus impulsid on koheselt rahuldatud ja seks lahutatakse armastusest ja sidemetest, on terve füüsiliselt, emotsionaalselt või vaimselt.»

Psühholoog Marsha Levy-Warreni sõnul ei vaata noorukid juhusuhteid harrastades isegi teineteisele otsa. «See on mehhaaniline, dehumaniseeriv.»

Mõned uuringud näitavad, et isegi kui seksuaalne aktiivsus tundub juhuslik, pole see sageli nii, nentis Bill Albert, teismeliste raseduse ennetamise riikliku kampaania vedaja. «Reedeõhtune juhuslik kokkupuude ei pruugi kuu aja pärast nii tunduda.»