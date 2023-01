Perearstide abiga kaasati kopsuvähi sõeluuringusse üle 3700 inimese

Tartu Ülikooli torakaalkirurgia kaasprofessor Tanel Laisaar ütles, et kopsuvähk on kogu maailmas meestel teisel kohal eesnäärmevähi ja naistel rinnanäärmevähi järel. Kopsuvähk tekib vanemaealistel ning risk suureneb pärast 50.–55. eluaastat. Kopsuvähi kõige suurem riskitegur on mõistagi suitsetamine ja see ületab kõiki teisi riskitegureid mitmekümnekordselt. «Suureks probleemiks kopsuvähi puhul on asjaolu, et vähk diagnoositakse sageli kaugele arenenud staadiumis, kui ravivõimalused on piiratud. Lahenduseks oleks efektiivne sõeluuring.»

2022. aasta lõpuga sai läbi patsientide kaasamine Tartus ja Tartumaal käivitatud pilootprojekti, mille eesmärgiks on diagnoosida kopsuvähki võimalikult varases staadiumis neil inimestel, kellel pole sümptomeid ja põhjust arstile pöörduda. Pilootprojekti juht Tanel Laisaar ütles, et kui tugineda suurtele uuringutele, siis sõeluuringu käigus avastatud kopsuvähkidest peaksid kuni pooled olema esimeses staadiumis. «Kui vaatame tavapraktikat, siis esimeses staadiumis on alla 20 protsendi kopsuvähkidest. Seega peaks sõeluuringu kaudu esimese staadiumi vähihaigete hulk tõusma ja neljanda staadiumi oma vastavalt langema. Sellest tulenevalt paraneb ka kopsuvähi haigete elulemus.»