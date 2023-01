Kanepi kättesaadavus vähendas nõudlust laialt kasutatava ohtliku opiaadi järele

Värskelt avaldatud uuringus leitakse, et nõudlus ohtliku ja enim kasutatava opiaadi - kodeiini - järgi on märkimisväärselt vähenenud nendes USA osariikides, kus kanepi kasutamine mittemeditsiinilistel eesmärkidel on legaliseeritud. Kodeiinist moodustub meie kehas morfiin. Avastus on rahvatervise poliitika seisukohast oluline, sest retsepti alusel väljastatavate opiaatide väärkasutamine põhjustab igal aastal USAs rohkem kui 10 000 üleannustamise surma. Võrdluseks - autoõnnetused põhjustasid USAs aastal 2021 pea 43 000 surma.