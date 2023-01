Kolesterooli aitab alandada üllatav toiduaine

Teadlased on juba ammu kirjeldanud sojaubade kolesterooli alandavaid omadusi ja lipiidide taset reguleerivat toimet. Hiljutise projekti käigus uuriti kahte sojavalku, mis arvati olevat selle taga – glütsiniin ja B-konglütsiniin – ning leiti, et viimane on eriti oluline. Valk blokeerib triglütseriidide ja madala tihedusega lipoproteiinide (LDL) ainevahetuses osaleva maksaensüümi tootmist.