Viljandis tuleb nimekate osalejatega heategevusgala pisipoisi ravi toetuseks

Gala peakorraldajad – balletistuudio õpetajad Katrin Hommik ja Marit Neering ütlevad, et on sügavalt liigutatud Viljandi kogukonna abist ja suurepärasest koostööst. Sündmuse korraldamisega haakus kohe Pärimusmuusika Ait, kes andis tasuta ruumid, ka töötab kogu teenindav personal kontserdipaigas sel päeval tasuta, galaga on liitunud mitu Viljandi ettevõtet, kes annavad oma panuse.

Balletistuudio on heategevusega tegelenud aastaid – vaikselt ja märkamatult on kaetud puudust kannatavate perede jõululaudu, kogutud toidu- ja riideabi, korraldatud heategevusmüük Ukraina toetuseks. Seekordne sündmus on valjuhäälsem – on oluline tuua kokku helded annetajad, et Kevin-Sander saaks eluks vajaliku ravimi.