Kooliõde tuletab meelde: just see on parim moodus viirused eemal hoida

«Sellisel juhul võib õpilane kooli tulla, aga tuleks kasutada köha leevendamiseks mõeldud vahendeid,» ütleb kooliõde Merike. «Jällegi on oluline jälgida õpilase enesetunnet, kui ikka köhahood on nii hullud, et takistavad tunnis viibimist ja õppimist, siis peab veel veidike ootama.»

Ehkki haigestumiste arv pärast talvise koolivaheaja lõppu ootuspäraselt kasvas, soovitab Merike Ottmann suhtuda tõbiseks jäämisse rahulikult. «Viirushaigused ei kao kuhugi ja kuna inimene on sotsiaalne olend, siis viirused ka levivad. Ja lapsed ongi tihedamini haiged kui täiskasvanud, ent nad saavad reeglina ka rutem terveks,» rahustab kooliõde vanemaid.

«See et praegu mitmed viirused korraga rohkem möllavad, on täiesti loogiline. Juba sügisel oli näha, et haigestumiste hooaeg saabus veidi varem, sest kodukontor pole enam kohustuslik ja koolides käib kontaktõpe. Ma olen kuulnud inimestest, kes suutsid kogu selle kaheaastase Covidi-perioodi jääda terveks, aga nüüd, kus ühiskond täies mahus avatud, jäid lõpuks haigeks.»

Kätepesu ja maskikandmine ei peaks ununema

Pikaaegne tervishoiutöötaja annab nõu koroona kogemusest õppida ja tõdeb, et sel ajal järgitud ohutusabinõud on asjakohased ka praegu. «Vana hea kätepesu on esimene ja väga tõhus meede, kuidas viirused eemal hoida,» tuletab ta meelde. Kooliõe loeb selles osas sõnad peale eelkõige täiskasvanutele, sest lapsed on tema sõnul palju tublimad kätepesijad. «Käsi tuleb pesta enne sööki, õuest tulles ja pärast WC-toiminguid. Kui võimalik, siis ka pärast nuuskamist ja köhimist. Pesema peaks seebiga ning vähemalt 20 sekundit. Oluline on ka kuivatamine, nii saab käed lõplikult puhtaks,» selgitab Merike Ottmann. «Kui vett-seepi pole võimalik kasutada, kõlbab ka desovahend, mis on aga nahka kuivatava toimega ja seetõttu on vesi alati parem valik, eriti laste puhul.»