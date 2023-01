Terviseradasid külastati Eestis mullu kaheksa miljonit korda

Eesti terviseradade juht Assar Jõepera sõnas, et märkimisväärse panuse andis tõusutrendile suusahooaja varajane algus juba novembri viimasel nädalal. Kuigi hetkel on lumeolud heitlikud, loodab Jõepera, et suusailmad tulevad tagasi. «Isegi kui koduaknast paistab üsna kevadlörtsine ilm, siis suusaradadel ja –keskustes võib olukord märksa suusatamissõbralikum olla. Seega tasub radade hetkeolukord terviserajad.ee veebist üle vaadata,» lisas ta.

Jõepera sõnas, et terviseradade külastusstatisitka on aasta-aastalt kasvanud, mis tähendab, et üha enam inimesi mõistavad liikumise positiivset mõju tervisele, enesetundele ja üldisele heaolule. «Usun, et käesoleval liikumisaastal jõuab terviseradadele veelgi enam külastajaid ning seda just nende seast, kes täna veel aktiivselt sporti ei tee. Kodulähedastel terviseradadel on kõigil võimalus omas tempos ja sobival alal liikumisega algust teha ning sellest endale hea harjumus kujundada – kas üksi või kaaslaste ja perega. Näiteks toimuvad jaanuarikuu lõpuni terviseradadel üle Eesti tasuta suusatunnid, kuhu on oodatud nii suured kui ka väiksed suusatamishuvilised,» julgustas Jõepera.