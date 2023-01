Selle tuntud vitamiini võtmine võib ennetada autoimmuunhaiguste tekkeriski

Pilt on illustreeriv.

Autoimmuunhaigused tekivad siis, kui immunsüsteem ei tee oma keha rakkudel ja võõrastel rakkudel vahet. Nende haiguste vastu on vähe tõhusaid ravimeetodeid, kuid mõned prekliinilised uuringud on näidanud, et teatud toidulisanditel, nagu D-vitamiin ja oomega-3-rasvhapped, võib olla autoimmuunhaiguste ära hoidmisel kasulik mõju.