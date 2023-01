Pelgulinna sünnitusmaja saab simulatsioonibeebi enneaegsete laste ravi parandamiseks

Koostöö kogukonna organisatsioonidega on oluline

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht Kristjan Maaroos rõõmustas, et Pelgulinna sünnitusmaja keskuste annetuse toel niivõrd olulise kõrgtehnoloogilise vahendi enda kasutusse sai. «Cityconi eesmärk on, et kaubanduskeskused toimiksid kui kogukonnakeskused ning seeläbi on ka meie roll ümberkaudseid kogukondi toetada – annetasime igalt detsembrikuul ostetud kinkekaardilt viis protsenti Sünnitusmajade fondile, mille abil soetati vajalik simulatsiooninukk, mis aitab alustada uusi elusid,» sõnas Maaroos. Ta tõi välja, et tervishoid muutub üha tähtsamaks ka keskuste töös ning tulevikus on oodata tervishoiuteenuste paremat kättesaadavust ja valikuringi ka Rocca al Mare ja Kristiine keskustes.