Sapipõievähist annab sageli märku üks iseloomulik sümptom

Mõnikord täheldatakse vaid ebamääraseid üldnähte – kaalulangus, isutus, iiveldus, väike palavik, ülakõhuvalud, veritsusest ja aneemiast tingitud naha kahvatus. Küllalt sageli on kasvaja paremal pool ülakõhus käega kombeldav ka väga väheste vaevuste korral. Kui ilmnevad eelkirjeldatud sümptomid, tuleb kindlasti pöörduda oma perearsti poole.

Sapipõievähi puhul hakkavad vähirakud arenema sapipõieseinas. Seda kasvajat esineb harva. Sapipõievähk on reeglina eakate inimeste haigus. Sapiteedevähi puhul saavad vähirakud alguse sapiteede seinast ja ka see kasvaja on harvaesinev.