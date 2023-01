Raud mängib olulist rolli mitme ohtliku haiguse kujunemisel

Kuigi seos raua düsregulatsiooni ja neurodegeneratiivsete haiguste vahel on hästi dokumenteeritud, ei ole lõpuni aru saadud, kuidas raua koondumine mõjutab mikrogliia ja neurodegeneratsiooni füsioloogiat. Ülemaailmse tervishoiuettevõtte Sanofi teadlased viisid hiljuti läbi uuringu, mille eesmärk oli paremini mõista, kuidas mikrogliia reageerib rauale.

«Aastaid on teada, et raud koguneb kahjustatud ajupiirkondadesse Parkinsoni tõve, hulgiskleroosi ja teiste neurodegeneratiivsete haiguste korral,» ütles üks uuringu läbi viinud teadlastest Timothy Hammond MedicalXpressile. «See on midagi, mida võime näha magnetresonantstomograafia uuringust, kus on ilmne, et raua tase tõuseb haiguse käigus. Meil olid ka oma andmed progresseeruva hulgiskleroosiga patsientide kohta, kel esines raua düsregulatsioon aju mikrogliias – aju immuunrakkudes.»

Hammondi ja tema kolleegide hiljutise töö põhieesmärk oli paremini mõista, kuidas raua kogunemine mikrogliiasse mõjutab nende rakkude toimimist ja tervist. Nende töö põhineb nende varasematel uuringutel ja 2012. aastal rauast sõltuva rakusurma vormi, mida nimetatakse ferroptoosiks, avastamisel.

Ferroptoos on rakusurma vorm, mida vahendab rauast sõltuv lipiidide peroksüdatsioon – protsess, mis kahjustab lipiide neid oksüdeerides. Oma artiklis püstitasid teadlased hüpoteesi, et rauaga koormatud mikrogliia on ferroptoosi suhtes vastuvõtlik ja et see võib mängida rolli neurodegeneratiivsete haiguste korral.

Kasutades mitmeid geneetilisi ja eksperimentaalseid tehnikaid, näitasid teadlased uues uuringus, et mikrogliia reageerib väga hästi rauale ja on vastuvõtlik ka ferroptoosile.

Lisaks näitas meeskond, et raua ülekoormus põhjustab mikrogliias nihke, mis sarnaneb Parkinsoni tõvega surnud patsientide ajukoe omale. Teadlased nendivad, et mikrogliia vastus rauaga ülekoormatusele mängib neurodegeneratsioonis otsustavat rolli.

See uuring on üks esimesi, mis näitab, kuidas rauaga koormatud mikrogliia võib kaasa aidata erinevatele neurodegeneratiivsetele haigustele.