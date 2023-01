Tuvastati uus võimalus koroona vastu immuunsust tugevdada

Immuunvastust mõõdeti 96 üldiselt terve OHSU töötaja vereproovides ja leiti, et immuunvastus oli ühtlaselt tugevam, mida pikem on ajavahemik vaktsineerimise ja nakatumise vahel. Pikim mõõdetud intervall oli 404 päeva.

Teadurid järeldasid avastuse põhjal, et vaktsiini ei peaks korduvalt manustama sagedamini kui aastase vahega, vähemalt tervete inimeste puhul.

See on tõenäoliselt seotud keha immuunvastusega, mis aja jooksul küpseb, nentis kaasautor dr Marcel Curlin, OHSU meditsiinikooli dotsent ja asutuse töötervishoiu meditsiinidirektor.

«Immuunsüsteem õpib,» ütles Curlin. «Kui soovite immuunvastust võimendada, siis see uuring ütleb meile, et võiksite reaktsiooni suurendada pärast pikemat õppimisperioodi, mitte varakult pärast kokkupuudet.» Nad rõhutavad, et kuna uuring tehti suhteliselt tervete inimestega, ei pruugi tulemused kohalduda haigemale inimrühmale.