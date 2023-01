Millal peaks palavikku alandama?

Lisaks soovitab farmatseut võimalusel end jahutada, näiteks külmakoti või märja lapiga otsmikul ja riietuda pigem kergemalt. «Need, kellele meeldib palavikuga sooja teki all higistada, peaksid kindlasti rohkesti vett jooma, sest vedelikupuudus ja liigne higistamine võib krampe tekitada,» juhib Baar vedeliku tarbimise olulisusele tähelepanu.

«Palavikuga peaks pöörduma arsti poole, kui see kestab kauem kui paar päeva või kui palavikuga tekivad teie enda jaoks tavatud sümptomid, näiteks lööbed kehal, hingamisraskused või krambid,» soovitab Baar. Ta lisab, et arsti poole tuleks pöörduda ka siis, kui palavik on liginemas 40 kraadile ja senine ravi pole tulemust andnud.