Olemasolev ravim pikendab eluiga

Uuringus anti hiirtele tavapärast toitu kas ilma või koos ravimiga alpelisiib. Hiired, kellele söödeti ravimit sisaldavat toitu, elasid kauem ja neil esines ka mõningaid märke, et nad on vanemas eas tervemad. Näiteks oli neil parem koordinatsioon ja rohkem jõudu.

Juhtivteadur dotsent Troy Merry ütleb teates: «Me ei soovita, et keegi seda ravimit eluea pikendamiseks võtaks, kuna sellel on mõned kõrvaltoimed. See töö tuvastab aga vananemises olulised mehhanismid, millest on kasu meie pikaajalistes jõupingutustes eluea pikendamisel ja tervise parandamisel. See loob ka mitmeid võimalikke viise, kuidas seda ravimit saaks lühemaajaliselt kasutada teatud ainevahetuslike tervisehäirete raviks, ja me jälgime seda praegu.»