Keskerakond: riigikogul on piisavalt aega, et vähiravimite käibemaksu langetada

«Eelnõu on läbinud esimese lugemise ja tänasel Riigikogu koosseisul on piisavalt aega, et see vastu võtta,» ütleb Jaanus Karilaid. «Näitasime perehüvitiste puhul, et poliitilise tahte korral on parlamendil suutlikus korraldada ühel päeval kaks erakorralist täiskogu istungit. Oluline on tähele panna, et koalitsioon soovib sama lühikese aja jooksul vastu võtta rohkem kui 600 leheküljest koosneva metsanduse arengukava. Keskerakond on vähiravimite kättesaadavuse parandamise nimel valmis erakorralisi istungeid pidama.»