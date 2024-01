Kuidas D-vitamiini hulk kehas õigeks rihtida

Päikesevalguse toimel moodustub nahas 7-dehüdrokolesteroolist D3-vitamiin. Selleks on vaja saada päikesevalgust, millega praegu on veidi raskusi, paljale nahale. Kuid moodustunud aine pole veel see, mida vajame. Kui see aine maksa jõuab, maks hästi töötab ja kõik ained olemas on, moodustub seal kaltsidiool. See aine on kui üle kogu organismi laotatud vitamiini D tooraine tagavaraladu. Kui kaltsidiool neerudesse liigub ja neerud hästi töötavad, moodustub alles kehale vajalik aktiivne kaltsitriool ehk vitamiin D.