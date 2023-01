Selgus oluline rasvumist soodustav tegur

Närilistega tehtud uuringus ilmnes, et pärast kaks nädalat väldanud kõrge rasvasisaldusega dieeti lakkasid need rakud korralikult töötamast, blokeerides protsessi, mille tulemusena pidurdatakse kalorite tarbimist pärast mao täitumist.

Uuringus jagati 205 rotti kontroll- ja testrühmadesse. Kontrollrühmi toideti standardse toiduga, testrühmadele anti kõrge rasvasisaldusega/kalorisisaldusega toitu. Toitumiskavasid kohaldati kas üks, kolm, viis või 14 päeva.

Seejärel jälgisid teadlased toitumise mõju suurtele hargnevatele ajurakkudele, mida nimetatakse astrotsüütideks. Need rakud ei ole ise neuronid, kuid võivad närvirakkude toimimist mõjutada. Nende aktiivsust on seostatud nii põletiku suurenemise kui ka vähendamisega ning on leitud, et neil on Parkinsoni tõve puhul oma roll.

Selles uuringus vaadeldi astrotsüütide võimet käivitada gliotransmitteritena tuntud kemikaalide vabanemine – need stimuleerivad närviradasid, mis kontrollivad toitumisel mao laienemist ja kokkutõmbumist. Selgus, et astrotsüüdid olid kõige aktiivsemad pärast kolme- kuni viiepäevast kõrge rasvasisaldusega/kalorisisaldusega dieeti, mille jooksul need töötasid õigesti, et vähendada kalorite tarbimist pärast söömist. Kuid umbes 10. päeval hakkasid ilmnema rakkude talitlushäired.

«Aja jooksul näivad astrotsüüdid kaotavat rasvarikka toidu suhtes tundlikkust,» ütles uuringu kaasautor Kirsteen Browning. «Umbes 10–14 päeva pärast kõrge rasvasisaldusega/kaloriterikast dieeti ei suuda astrotsüüdid reageerida ja aju võime kaloreid reguleerida näib olevat kadunud. See häirib signaalide edastamist maole ja aeglustab selle tühjenemist.»

Normaalse täiskõhutunde häirumine pärast söömist võib põhjustada rasvumist. Kuigi teadlased tuvastasid rasva mõju astrotsüütidele, ei ole nad päris kindlad, kuidas see protsess ülesöömisega seostub. Samuti pole nad kindlad, kas rotivaatlused kehtivad täpselt ka inimeste puhul, ja nendivad, et vajalikud on täiendavad katsed.

«Peame veel välja selgitama, kas astrotsüütide aktiivsuse ja signaalmehhanismi kadu on ülesöömise põhjus või tekib see vastusena ülesöömisele,» ütles Browning. «Soovime innukalt teada, kas on võimalik taasaktiveerida aju näiliselt kaotatud võime kaloritarbimist reguleerida. Kui see nii on, võib see tuua sekkumised, mis aitavad taastada kalorite reguleerimise võimet.»