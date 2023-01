Eesti turule jõudsid neliktestid, mis lisaks Covid-19, A- ja B-gripile tuvastavad ka RS-viiruse

«Seni on Eestis saadaval olnud antigeeni kiirtestid, mis tuvastavad kas ühe viiruse antigeeni või kolmiktest, mis tuvastab, kas tegemist on Covid-19 viirusega või A- ja B-gripiga. Neliktest annab vastuse ka RS-viiruse olemasolu kohta,» rääkis Südameapteegi proviisor ja müügijuht Merilin Israel.

Terviseameti andmetel haigestus sel nädalal ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 3844 inimest ning Eestis levivad hetkel nii Covid-19, A- ja B-gripp kui ka RS-viirus. Kui aasta lõpus olid ülekaalus SARS-CoV-2 ja A-gripi viirused, siis on tänaseks on Terviseameti sõnul ringlevate viiruste etioloogiline pilt muutumas ning RS-viiruse osakaal järjest suureneb.

«Lisaks teistele hetkel enimlevivatele viirustele, mida seni on saanud antigeeni testidega kiirelt tuvastada, on alates tänasest vaid Südameapteekides saadaval ka RS-viirust tuvastavad kiirtestid,» ütles Israel. Ta lisas, et äramärkida tasub ka see, et Südameapteekides saadaolevad kolmik- ja neliktestid tunnevad ära ka uue SARS-CoV-2 Krakeni tüve.