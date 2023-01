Tallinnast pärit ja Tartus lastearstiks õppinud Viivika Allas tuli Võrumaale 25 aastat tagasi. Nende pere esimene kodu asus Sännas, kuid 20 aastat tagasi alustasid nad uue kodu ehitamisega Lükkä külla. Allas näitab fotosid aastast 2012, kus nii pere nooremad kui ka vanemad liikmed on ühiselt ametis uue kodu ehitamisega. Olenemata sellest, et veel praegugi ümbritsevad maja tellingud, on tegemist maalilise asukohaga. Kõrgete männipuude keskele jääva maja kõrval on õunapuuaed, kus on ka mitu mesitaru ning paarisaja meetri kaugusel ise kaevatud järv. «Talviti saame järve peal ikka uisutada, kuid sel talvel pole veel jõudnud,» räägib Allas. Kõige eriskummalisem ehitis, mis silma hakkab, on maja kõrval asetsev punker. See on peaaegu, et majaga samas suuruses ning on leidnud kasutust garaažina, kus pere ehitusmaterjali hoiab.