Vererõhu alandamiseks ja mälu parandamiseks tuleb selle aine tarbimist suurendada

Nii naatrium kui ka kaalium on mineraalid, mida keha teatud määral vajab. Mõlemad mineraalid mõjutavad vererõhku ja kehas oleva vedeliku mahtu, mis tähendab, et nende tase võib mõjutada südame-veresoonkonna tervist.

«Naatrium ja kaalium on elutähtsad mineraalid, mis toimivad laetud osakestena, et kanda elektrilaengut läbi rakkude. See laeng on oluline närvide stimuleerimiseks, lihaste kokkutõmbumiseks ja vedeliku regulaarsuse tagamiseks. Puudus võib põhjustada energiapuudust, väsimust, lihaste valulikkust ja vererõhu ebaregulaarsust. Uuringud näitavad, et sageli on inimestel pigem kaaliumi kui naatriumi puudus, mis soodustab selliseid sümptomeid nagu kõrge vererõhk — kaaliumitaseme taastamine võib taastada tasakaalu,» nentis kliiniline toitumisspetsialist Beata Rydyger.