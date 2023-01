Eestis levib jõudsalt petlik info veenisisese vitamiiniteraapia kohta

Arsti-patsiendi tasandil pärsivad väärarusaamad patsiendile pakutava võimaliku ravi valikute osas ratsionaalsete otsuste langetamist. Väärinfo põhjal patsiendi poolt tehtav otsus ei ole ratsionaalne, põhjustades näidustatud tõenduspõhise ravi hilinemise, ravist loobumise tõttu tervise halvenemise, haiguse progresseerumise või lausa surma. Ma usun, et eelkõige onkoloogidel on omajagu valusaid näiteid tuua.

Eelmise aasta augustis sattusin Facebookis uudisele, et on võimalik holistiline hambaravi. Iseenesest ei ole mõiste holistiline väär ja see tähendab patsiendi tervklikku käsitlemist. Aga paraku on see mõiste kaaperdatud väärinfo levitajate poolt ja tähendab ka vastandumist tõenduspõhisele meditsiinile.