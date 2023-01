Noored uudsete nikotiinitoodete lõksus – mida lapsevanemana teha?

Tee koostööd kooliga, teiste lapsevanematega ja spetsialistidega

Kui laps või noor on tubaka- või nikotiinitooteid tarvitanud või on teema päevakajaliseks saanud tema sõpruskonnas, sõltub võimalik reageerimine konkreetsest olukorrast. Väga oluline on lapsega rääkides olla avatud kuulaja ja jõuda põhjusteni – kas huvi taga on soov välja paista ja end täiskasvanuna näidata, sõpruskonna surve, põnevus, teismelise põhimõtteline protest kõige keelatu vastu või võib tegu olla hoopis vaimse tervise probleemide, näiteks ärevusega.

Võtmekohaks on positiivne suhe ja lapse eluoskuste arendamine

«Kui öelda siiski üks asi, mis on ka uimastisõltvuse ennetamisel kõige alus, siis on see usalduslik suhe lapse ja vanema vahel. Laps peab tajuma, et tema hääl on kuulda, et tema vajadused ja soovid on olulised ning vanemaga on võimalik neist avatult rääkida,» ütleb Veerpalu ja lisab, et see tähendab näiteks üksteise jaoks olemasolemist ning ühistegevusteks aja leidmist, lapse elust aktiivselt osavõtmist. Lapsele on vajalik õpetada enesekehtestamise oskusi – kuidas ka sõprade survele vastu seista.