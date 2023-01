Uus avastus muudab 10 aastat nooremaks

Uuring näitas esimest korda, et südant kaitsta aitavaid geene võib edasi anda ka geneetiliselt mitteseotud inimestele. Tulevikus võidakse leida ka muid mutatsioone, millel on sarnane või isegi parem ravipotentsiaal kui praegu uuritul. Professor Madeddu ja professor Puca arvavad, et uuring võib kannustada uut ravilainet, mis on inspireeritud saja-aastaste inimeste geneetikast.