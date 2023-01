«Levinumad söömishäired on anoreksia ja buliimia, aga palju esineb ka liigsöömishäiret, mille puhul inimene kasutab söömist, selle piiramist või toidu väljutamist kehast selleks, et oma emotsioone reguleerida ja hoopis muid eesmärke saavutada. Sageli öeldakse, et ma tahaks kõhnem olla, sest siis oleksin ilusam,» rääkis Suurtee ja lisas, et selle taga on sügavamad probleemid, mille tõttu inimene ei tunne end väärtuslikuna ja arvab, et kaalu korrigeerimine on õige viis, kuidas saada armastusväärseks.