XBB.1.5 vallutuskäik: mis on teada uue ülinakkava koroonatüve kohta?

Kas praegused Covidi vaktsiinid kaitsevad XBB.1.5 eest?

Täpsed vaktsiini tõhususe hinnangud XBB.1.5 suhtes ei ole veel saadaval, kuid WHO on hoiatanud, et see võib olla seni kõige võimekam tüvi immuunvastusest hoidumisel. Tõendites viidatakse inimestele, kes on saanud kolm või neli annust mRNA Covid-19 vaktsiini (nagu Moderna või Pfizer) pluss põdenud läbi BA.5 infektsiooni või saanud kolm annust Hiina Coronavaci vaktsiini pluss eelneva BA.1, BA.5 või BF.7 infektsioon. WHO andmetel ei kutsu see esile kõrgeid neutralisatsioonitiitreid XBB.1.5.5 vastu.

ECDC on samuti nentinud, et selle eelkäijate XBB ja XBB.1 puhul ilmnes «oluline langus vaktsineeritud inimeste seerumi neutraliseerimisvõimes». Agentuur kinnitab aga, et vaatamata sellele on olemasolevad vaktsiinid endiselt tõhusad, kaitstes raske haigestumise eest.

Ei ole veel selge, kas XBB-spetsiifilist revaktsineerimist võib vaja minna, kuid eksperdid on kutsunud üles tegema võimaluse korral tõhustusdoosi.

Kas XBB.1.5 on murettekitav?

Kuigi suur osa XBB.1.5 kohta käivatest tõenditest on alles kogumisel ja ülevaatamisel, on eksperdid öelnud, et praegu pole selle variandi pärast vaja muretseda.