Puuetega Inimeste Koja juht: harvikhaiged ja nende pered tunnevad end sageli üksi

Ei tohi juhtuda, et lapse diagnoosiga mittekohanemine viib lapsevanema suitsiidini

«Kahjuks on Eestis juhtumeid, kus lapsevanem ei ole lapse diagnoosiga kohanenud ning on teinud suitsiidi. See tähendab, et inimesed vajavad rohkem tähelepanu, toetamist ja nõustamist, kasvõi mitmeid aastaid järjest. Suure hooldusvajadusega lapse sünd perre on tohutu elumuutus, milleks koolis ega varasemas elus meid ette ei valmistata. Toimetulek leina, valu ja uue eluga ei ole lihtne, kuid see on võimalik ja tegelikult hädavajalik,» kõneles Krais-Leosk.

«Tänaseks on meil palju abi Harvikhaiguste Kompetentsikeskuse tööst, kuhu on võimalik pärast diagnoosi saamist pöörduda, et saada vajalikku infot, nõustamist ning kontakte,» lausus ta. «Psühholoogiline nõustamine on keskuse kaudu ja TÜK Lastefondi toel hädasolijatele veidi paremini kättesaadav, kuid inimene tuleb kinni püüda kohe, kui diagnoosi otsimised hakkavad, sest see võib võtta aega. Niisamuti võib võtta aega diagnoosiga kohanemine.»

Ta tõi välja, et parim lahendus perele on, kui pere on igas mõttes piisavalt toetatud. «On vajalik, et erinevad süsteemid oleks omavahel loogiliselt seotud ning laps ega pere ei kukuks sotsiaalkaitse, hariduse, tervishoiu ja tööturu regulatsioonide jms praktikate vahele.»

Harvikhaiguste ravi rahastamises ei ole viimaste aastate jooksul midagi muutunud