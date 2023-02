Levinud toit suurendab vähi tekkeriski

Teadustöö annab seni kõige põhjalikuma ülevaate ohtralt töödeldud toiduainete tarbimise ja vähktõve tekkeriski kohta, kirjutab Medical Xpress . Ultratöödeldud toidud on toiduained, mida on nende valmistamisel palju töödeldud, nagu kihisevad joogid, masstoodetud pakendatud leivad, paljud valmistoidud ja enamik hommikusöögihelbeid.

Ultratöödeldud toidud on sageli suhteliselt odavad, mugavad tarbida ja kutsuvalt turustatud, sageli tervislike valikutena. Kuid need toidud sisaldavad üldiselt ka rohkem soola, rasva ja suhkrut ning kunstlikke lisaaineid. Praeguseks on hästi dokumenteeritud, et need on seotud paljude negatiivsete tervisenäitajatega, sealhulgas rasvumise, 2. tüüpi diabeedi ja südame-veresoonkonna haigustega.